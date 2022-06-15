Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadağ'da Rus televizyon kanallarının yayınları yasaklandı
[Temsili Fotoğraf: GettyImages]
Karadağ operatörü Mtel'in, Rus televizyon kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ün yayınlarını kapattığı duyuruldu.
RT’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, kararın Karadağ hükümetince alındığına işaret edilerek, Rus kanallarının yayınlarının ülkede yasaklandığı kaydedildi.
Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek, ülkesinin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu aktarıldı.
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