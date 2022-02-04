Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadağ'da hükümet düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karadağ'da hükümet, parlamentodan güvenoyu alamayarak düştü.
Karadağ'da Başbakan Zdravko Krivokapic liderliğindeki koalisyon hükümeti parlamentodan güvenoyu alamayarak düştü.
Muhalefet milletvekillerine ilaveten hükümetin küçük ortağı Siyah Beyaz blokunun oylarıyla hükümet düştü.
Oylamadan önce koalisyonun büyük ortakları Demokratik Cephe (DF), Değişim Hareketi (PZP) ve Sosyalist Halk Partisi (SNP) milletvekilleri genel kurul salonunu terk etti.
Etiketler: Karadağ
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