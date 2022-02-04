ABD'deki COVID-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesinin kayıtlarına göre, bu hafta günlük ortalama 356 binlerde seyreden vaka sayısı geçen haftaya kıyasla yüzde 38 azaldı.

Vaka sayısının Alabama dışındaki tüm eyaletlerde düşüş trendine girdiğine işaret edildi.

Can kaybında yüzde 7 artış

Ölü sayısında ise önceki haftaya kıyasla bu hafta yüzde 7 artış görüldü ve günlük ortalama can kaybı sayısı 2 bin 441 olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, COVID-19'a bağlı toplam can kaybı sayısının hafta sonu itibarıyla 900 bini geçeceğini tahmin ediyor.

Hastaneye yatışlarda da düşüş

ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre de COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda geçen haftaya kıyasla yüzde 16 düşüş oldu.

Ülkede halen 122 bin 627 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

ABD, dünyada 1 günde en az 1 milyon vaka bildiren ilk ülke olmuştu.