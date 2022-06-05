Yerel medyada yer alan haberlere göre; Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a hava sahalarını kapattı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, üç ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşecek.