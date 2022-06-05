Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan hava sahalarını Lavrov'a kapattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre; Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a hava sahalarını kapattı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, üç ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşecek.
Etiketler: Karadağ Kuzey Makedonya Bulgaristan Rusya
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