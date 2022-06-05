Madhya Pradesh'in Panna bölgesinden Yamunotri'ye giden 28 yolculu otobüs, 200 metre derinliğindeki vadiye yuvarlandı.

Bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi.

Uttarkashi Polisi Arpan Yaduvanshi, otobüs şoförünün de aralarında olduğu 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Amit Shah, olayla ilgili eyalet başkanı ile görüştüğünü ve bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başbakan Narendra Modi, Uttarakhand'daki otobüs kazasının acı verici olduğunu söyleyerek, kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.