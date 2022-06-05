Kazakistan’da anayasal reform kapsamında yapılan referandumda, oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00’de sona erdi.

Ancak ülkenin batı bölgesindeki illerde saat farkından dolayı sandıklar bir saat gecikmeli kapandı.

Kazakistan'ın 12 bölgesinde 8 bin 89 sandıkta oy kullanıldı. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Muhtar Yerman, ülkede kayıtlı 11 milyon 734 bin 642 seçmenden 8 milyon 30 bin 739’unun sandık başına gittiğini açıkladı.

Yurt dışında bulunan vatandaşlar da büyükelçilik ve konsolosluklarda oy verme hakkını kullandı. Böylece anayasa referandumuna halkın katılımı yüzde 68,44 oldu.

33 maddede değişiklik öngörülüyor

Referanduma ilişkin ön sonuçlarının bu gece yarısı açıklanması bekleniyor.

Referandumda "evet" oyunun çıkması durumunda en son 1995'te kabul edilen mevcut anayasanın 30'dan fazla temel maddesinin değiştirilmesi ve bu sayede bu yıl ocak başında çıkan kitlesel olaylar sonrası ülkede yönetim sisteminin yeniden inşası hedefleniyor.

"Yeni Kazakistan’da halkın idaresi biraz daha ön plana çıkarılıyor"

Sandıkların başında farklı uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen 272 gözlemci bulundu. AGİT ve TÜRKPA gözlemcileri de süreci yerinde takip etti.

Türkpa Gözlem Heyeti Başkanı ve Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, "Biz geldiğimizden bugüne kadar meclis başkanlarıyla, senato başkanlarıyla, merkezi seçim kurulu başkanlarıyla ve yönetim kuruluyla sürecin nasıl geliştiğinin bilgilendirmelerini aldık.Yeni Kazakistan’da halkın idaresinin biraz daha ön plana çıkarıldığını görmekteyiz" dedi.