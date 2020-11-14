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Karabağ'da tarih de yok edildi
Ermenistan, yaklaşık 28 yıl işgal altında tuttuğu topraklarda sadece insanları evsiz bırakmadı, tarihi ve kültürel abideleri de yok etti. İlk belirlemelere göre bölgede 25 kütüphane, 7 müze ve çok sayıda tesis tahrip edildi.
Azerbaycan Kültür Bakanlığı, işgalden kurtarılan bölgelerde kültürel varlıklara ilişkin ön raporunu yayınladı.
Buna göre ilk denetimler sırasında 56 kültür tesisi, 25 kütüphane, 19 kültür evi, 7 müze ve 5 çocuk müzik okulunun neredeyse tamamının tahrip edildiğini açıkladı.
Hadrud kasabasındaki Alban Tapınağı, Emirhanlı köyündeki Kız Kulesi, Memmedbeyli'deki Sekiz Köşeli Türbe gibi tarihi yapılar da Ermenistan işgalinde harabeye döndüğü kaydedildi.
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada da, 27 Eylül’den bugüne kadar saldırıların hedefi olan 11 bölgede hasar tespiti için 11 çalışma grubu oluşturulduğu belirtildi.
Etiketler: Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 13:36
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