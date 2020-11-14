Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti, "Karabağ Savaşı" üzerine bir analize yer verdi. Çatışmanın Ermenistan'ın mağlubiyetiyle sonlandığı vurgulandı. Türkiye hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Türk SİHA'larına övgü

Gazetede Türk SİHA'larına vurgu yapıldı. "Bayraktar TB2" insansız hava araçlarının, Suriye ve Libya'nın ardından Karabağ'da da başarılı sonuçlara imza attığı belirtildi. "Türkiye'nin prestiji muazzam bir şekilde arttı." ifadesi kullanıldı. Türk SİHA'larının yardımıyla hava üstünlüğünü eline geçiren Bakü'nün, savaşı kolaylıkla kazandığının altı çizildi.

"Türkçülük Orta Asya'da yükselişte"

Makalede ayrıca, Türkiye'nin Orta Asya'da Türk dillerinin konuşulduğu coğrafyalardaki etkisinin de hızlı bir şekilde artacağı vurgulandı. "Canlanan Türkçülüğün", "Sovyet sonrası bütünleşmeye" göre daha cazip bir proje haline geldiği ifade edildi.

Analizde; 1994'te kaybettiği toprakları geri alan Bakü'nün, bundan sonra bölgede denge politikası izlemeye ihtiyacı olmadığı belirtildi. Azerbaycan'ın Türkiye ile doğrudan iletişim sağladığı ve artık Ruslarla tamamen farklı bir tonda konuşabileceği aktarıldı.