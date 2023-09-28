Karabağ'da işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetiminin yöneticisi Samvel Şahramanyan, bölgedeki mevcut zorlu siyasi ve askeri duruma bağlı olarak bir kararname imzaladığını açıkladı.

Kararnamede, "1 Ocak 2024 tarihine kadar kendi bakanlıklarına bağlı tüm devlet kurum ve kuruluşları feshedilir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin (Artsakh) varlığı sona erer." ifadesi yer aldı.

Kararnamede, bölgedeki Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sunduğu yeniden entegrasyon koşullarına uygun olarak Karabağ'da kalma veya ayrılma konusunda bağımsız ve bireysel karar vereceği kaydedildi.

Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan'ın sayılan Karabağ'ı katliamlar yaparak işgal etti.

10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı referandum sonucu gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 1992'de de sözde bağımsızlık ilan edildi.

Hiçbir ülke Karabağ'daki sözde yönetimi tanımadı

Ermenistan dahil hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş, Karabağ'daki sözde yönetimi tanımadı.

Azerbaycan'ın 2020'de başlattığı ve 44 gün süren Vatan Savaşı sonunda Ermenistan yenilgisini onayladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye göre Ermenistan silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etti.

"Karabağ Ermenilerinin haklarının güvence altına alınacak"

Azerbaycan, Karabağ’daki Ermenilerin entegrasyon sürecine odaklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir kez daha Karabağ Ermenilerinin haklarının güvence altına alınacağını söyledi.

Operasyon sürecinde hiçbir sivilin zarar görmediğine vurgu yapan Aliyev, Karabağ’da yaşan Ermeniler için “Azerbaycan'da yaşayan diğer etnik azınlıklar gibi onların da hakları ülke yasaları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacak” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilere yardımları sürdürüyor. Bölgeye 32 ton akaryakıt gönderildi.

Lavrov-Bayramov Karabağ'ı görüştü

Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları, Karabağ'daki durumu görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Karabağ’ın Ermeni sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için kapsamlı tedbirlerin sürdürüleceğini belirtti.

Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden yana olduklarını da vurguladı.

Azerbaycan ordusu, Karabağ’da Ermeni terör unsurlarından arındırılan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Şimdiye kadar binlerce mayın bölgeden temizlendi.