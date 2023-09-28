Hafif Sağanak Yağışlı 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA, TRT Haber 28.09.2023 10:40

Karabağ'da işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurdu

Karabağ'da işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetiminin yöneticisi Samvel Şahramanyan, bölgedeki mevcut zorlu siyasi ve askeri duruma bağlı olarak bir kararname imzaladığını açıkladı.

Kararnamede, "1 Ocak 2024 tarihine kadar kendi bakanlıklarına bağlı tüm devlet kurum ve kuruluşları feshedilir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin (Artsakh) varlığı sona erer." ifadesi yer aldı.

Kararnamede, bölgedeki Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sunduğu yeniden entegrasyon koşullarına uygun olarak Karabağ'da kalma veya ayrılma konusunda bağımsız ve bireysel karar vereceği kaydedildi.

Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan'ın sayılan Karabağ'ı katliamlar yaparak işgal etti.

10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı referandum sonucu gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 1992'de de sözde bağımsızlık ilan edildi.

Hiçbir ülke Karabağ'daki sözde yönetimi tanımadı

Ermenistan dahil hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş, Karabağ'daki sözde yönetimi tanımadı.

Azerbaycan'ın 2020'de başlattığı ve 44 gün süren Vatan Savaşı sonunda Ermenistan yenilgisini onayladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye göre Ermenistan silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etti.

"Karabağ Ermenilerinin haklarının güvence altına alınacak"

Azerbaycan, Karabağ’daki Ermenilerin entegrasyon sürecine odaklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir kez daha Karabağ Ermenilerinin haklarının güvence altına alınacağını söyledi.

Aliyev: Karabağ Ermenilerinin hakları güvence altına alınacak
Aliyev: Karabağ Ermenilerinin hakları güvence altına alınacak

Operasyon sürecinde hiçbir sivilin zarar görmediğine vurgu yapan Aliyev, Karabağ’da yaşan Ermeniler için “Azerbaycan'da yaşayan diğer etnik azınlıklar gibi onların da hakları ülke yasaları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacak” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilere yardımları sürdürüyor. Bölgeye 32 ton akaryakıt gönderildi.

Lavrov-Bayramov Karabağ'ı görüştü

Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları, Karabağ'daki durumu görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Karabağ’ın Ermeni sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için kapsamlı tedbirlerin sürdürüleceğini belirtti.
Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden yana olduklarını da vurguladı.

Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları, Karabağ'daki durumu görüştü
Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları, Karabağ'daki durumu görüştü

Azerbaycan ordusu, Karabağ’da Ermeni terör unsurlarından arındırılan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan Karabağ'daki sözde rejimin eski yöneticisi Vardanyan'ı gözaltına aldı
Azerbaycan Karabağ'daki sözde rejimin eski yöneticisi Vardanyan'ı gözaltına aldı

Şimdiye kadar binlerce mayın bölgeden temizlendi.

ETİKETLER
Azerbaycan Dağlık Karabağ
Sıradaki Haber
Meksika'da Orta Amerikalı iki düzensiz göçmen hareket halindeki trene binmeye çalışırken öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Yunanistan ana muhalefetindeki lider değişimi SYRIZA'da "ölüm kalım" tartışması başlattı
11:11
Finlandiya ve Fransa, Kiev'e desteklerini yineledi
11:11
Rusya Enerji Bakanı, akaryakıt ihracat yasağının istikrar sağlanıncaya kadar süreceğini bildirdi
11:08
Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu TRT Haber'de
10:24
Fransa ambargosuna yerli motor yanıtı
11:04
Piknik tüpü içine gizlenmiş cep telefonu ele geçirildi
Yerli hibrit ayçiçeğinde hasat sürüyor
Yerli hibrit ayçiçeğinde hasat sürüyor
FOTO FOKUS
TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ