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Dünya
AA 27.09.2023 14:56

Azerbaycan Karabağ'daki sözde rejimin eski yöneticisi Vardanyan'ı gözaltına aldı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan gözaltına alındı.

Azerbaycan Karabağ'daki sözde rejimin eski yöneticisi Vardanyan'ı gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, özde Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan'ın Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızları tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Vardanyan'ın Bakü'ye getirilerek ilgili devlet kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve sözde Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı. Rusya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Vardanyan, bir süre sonra Karabağ'daki sözde yönetim tarafından görevden alınmıştı.

Kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine kışkırtıcı açıklamalarda bulunuyordu.

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