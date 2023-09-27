Geri dönüşümde yeni yol: Çay ve kahve atıkları kek hamuruna

Suudi Arabistan'daki Kral Faysal Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırma, bir sonraki kek tarifinize kullanılmış kahve telvesi veya çay yaprağı eklemeniz halinde, bunun, pişmiş ürünün besin değerini artırabileceğini ve raf ömrünü uzatabileceğini gösterdi.

Araştırmanın arkasındaki araştırmacılar: "Harcanmış çay ve kahve telvelerinin pandispanya karışımına dahil edilmesiyle, kekin besin değeri artırılabilir ve tüketicilere ek sağlık yararları olabilir.

"Tozlardaki biyoaktif bileşiklerin varlığı aynı zamanda potansiyel antioksidan aktiviteye de katkıda bulunuyor ve depolama sırasında mikrobiyal büyümeyi geciktiriyor." dedi.

[Kullanılmış çay yaprakları (solda) veya kahve telvesi (sağda) ile zenginleştirilmiş pandispanyalar]

Çay ve kahve dünya çapında en popüler içecekler ve günlük dozda antiinflamatuarlar, antioksidanlar, lif ve hatta bilişsel ve kardiyovasküler faydaları olan bazı biyoaktif bileşikler sağlar.

Ne yazık ki çoğumuzun bu içecekleri yapma şekli oldukça israflı.

Demleme sonrasında çay ve kahve ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı çöp sahasına atılıyor.

Son yıllarda bilim insanları tüm bu atıkları daha iyi bir şekilde değerlendirmenin olası yollarını araştırıyorlar.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma , çimentoya kömürleşmiş kahve telvesi eklenmesinin malzemeyi yüzde 30 daha güçlü hale getirebildiğini buldu.

Bilim insanları ayrıca gıdaları zenginleştirmek için çay ve kahve atıklarının kullanılmasını da önerdi.

Örneğin 2020'de araştırmacılar, besin değerlerini artırmak amacıyla glutensiz kurabiyelere kullanılmış kahve telvesi ekleme fikrini keşfettiler .