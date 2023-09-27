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Dünya
AA 27.09.2023 14:32

İran'da yaklaşık 3 milyon kişi "yalnız" yaşıyor

İran Stratejik Nüfus Araştırmaları Merkezi Başkanı Salih Kasımi, ülke genelinde hanehalkı sayısının yaklaşık 25 milyon olduğunu, 3 milyon civarı kişinin ise tek başına yaşadığını söyledi.

İran'da yaklaşık 3 milyon kişi "yalnız" yaşıyor
[Fotograf: AA]

"Hamshahrionline" haber sitesine konuşan Kasımi, yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip İran'daki hanehalkı sayısı ve yalnız yaşayanlara ilişkin bilgi verdi.

Sosyal bilimler uzmanı Kasımi, "İran'da hanehalkı sayısı yaklaşık 25 milyon, 3 milyon civarı kişi ise tek başına yaşıyor." dedi.

Kasımi, son yıllarda ekonomik sorunlar nedeniyle bazı gençlerin ailelerinin yanına dönmelerine rağmen söz konusu sayıda düşüş görülmediğini belirtti.

"Hanehalkı", aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade ediyor.

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