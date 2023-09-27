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Dünya
AA 27.09.2023 14:16

Husilerin saldırısında ölen Bahreyn askerlerinin sayısı 3'e yükseldi

Bahreyn, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında önceki gün Husiler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan bir askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husilerin saldırısında ölen Bahreyn askerlerinin sayısı 3'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Husilerin 25 Eylül'de Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda yaralanan bir askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Böylece Husilerin saldırısında ölen Bahreyn askerlerinin sayısı 3'e yükseldi.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, 25 Eylül'de Husilerin, Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarında Arap koalisyon güçleri bünyesinde görev alan Bahreynli askerlerin mevzilerine İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 2 askerin öldüğünü, bazı askerlerin de yaralandığını bildirmişti.

Açıklamada, Husi saldırısının, "Yemen'deki savaşın tarafları arasında askeri operasyonların durmuş olmasına rağmen" gerçekleştiğine işaret edilmişti.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.

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