Hafif Sağanak Yağışlı 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2023 10:15

AB'de her 4 çocuktan biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya

Avrupa Birliği'nde 2022'de çocukların yüzde 24,7'sinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

AB'de her 4 çocuktan biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya
[Fotograf: AFP]

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) içerisinde çocukların yüzde 24,7'si (yaklaşık 20 milyon) yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Söz konusu oran 2021 yılında yüzde 24,4 olarak kaydedilmişti.

En yüksek oranlar yüzde 41,5 ile Romanya, yüzde 33,9 ile Bulgaristan, yüzde 32,2 ile İspanya'da, en düşük oranlar ise yüzde 10,3 ile Slovenya, yüzde 13,4 ile Çekya, yüzde 13,8 ile Danimarka'da ölçüldü.

Almanya'nın yüzde 24 ile AB ortalamasına yaklaşması, Fransa'nın ise yüzde 27,4 ile ortalamayı aşması dikkati çekti.

Söz konusu istatistikte, geliri ülkedeki ortalama gelirin yüzde 60'ın altında kalan kişiler "yoksulluk tehdidi altında" olarak sınıflandırıldı. "Sosyal dışlanma" ise yeterli ısınma, tatil yapabilme, binek araç sahibi olma gibi ülkedeki yaşam standartlarına göre ölçüldü.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Hollanda'da bir belediye köpek dışkısıyla mücadele için DNA veri tabanı kuruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Yunanistan ana muhalefetindeki lider değişimi SYRIZA'da "ölüm kalım" tartışması başlattı
11:11
Finlandiya ve Fransa, Kiev'e desteklerini yineledi
11:11
Rusya Enerji Bakanı, akaryakıt ihracat yasağının istikrar sağlanıncaya kadar süreceğini bildirdi
11:08
Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu TRT Haber'de
10:24
Fransa ambargosuna yerli motor yanıtı
11:04
Piknik tüpü içine gizlenmiş cep telefonu ele geçirildi
Yerli hibrit ayçiçeğinde hasat sürüyor
Yerli hibrit ayçiçeğinde hasat sürüyor
FOTO FOKUS
TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
TRT'nin gurur gecesi: TRT World'ün belgeseli Emmy ödülü kazandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ