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Dünya
AA 27.09.2023 21:56

Aliyev: Karabağ Ermenilerinin hakları güvence altına alınacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin haklarının, ülke yasaları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacağını söyledi.

Aliyev: Karabağ Ermenilerinin hakları güvence altına alınacak
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power, ABD Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Yuri Kim ile ABD Dışişleri Bakanlığının Kafkasya Müzakereleri Başdanışmanı Louis Bono'yu kabul etti.

Görüşmede, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki antiterör operasyonu sonucu ortaya çıkan mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Aliyev, yasa dışı Ermeni güçlerin elindeki yüzlerce askeri teçhizat, silah ve mühimmata el konulduğunu aktararak, Azerbaycan'daki yabancı misyon temsilcileri ile Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörlüğünün temsilcisinin el konulan silahları yerinde incelediğini belirtti.

Yasa dışı Ermeni silahlı kuvvetlerinin silahsızlandırıldığını ve Azerbaycan topraklarından çıkarıldığını belirten Aliyev, operasyonda sadece askeri tesislerin hedef alındığını, sivil halkın zarar görmediğini ifade etti.

Aliyev, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin haklarına işaret ederek, Azerbaycan'da yaşayan diğer etnik azınlıklar gibi onların da haklarının ülke yasaları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacağını vurguladı.

Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve Ermeni nüfusunun temsilcileri arasında entegrasyon konularında müzakerelerin yürütüldüğünü belirten Aliyev, bölgedeki altyapının yenilendiğini, Ermeni sakinlere yardım gönderdiklerini ve bunun sürmesi hususunda Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliği yürüttüklerini kaydetti.

Aliyev, BM Mukim Koordinatörlüğünün yakın zamanda Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine ziyaretini organize etmeye hazır olduklarını söyledi.

Görüşmede, bölgede istikrarın sağlanması ve Ermeni nüfusla diyaloğun önemine işaret edildi.

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