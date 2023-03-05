Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabağ'da Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da, Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktığını, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerleri harekete geçti.
Sabah saatlerinde Azerbaycan askerleri yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istedi; araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktı.
Çatışmada, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğu bilgisi verildi.
Bakanlık, Azerbaycan tarafının kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmadı.
Ermenistan basınında ise çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler yayınlandı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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