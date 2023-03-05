Somali İçişleri Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, başkent Mogadişu'da yaptığı açıklamada, Somali hükümeti ve halkının katkılarıyla 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için düzenlenen "Somali-Türkiye Tek Yürek" kampanyasında yaklaşık 4,8 milyon doların (90 milyon lira) toplandığını duyurdu.

Fiqi, kampanyaya 5 milyon dolar toplama hedefiyle başladıklarını ve bağışları kabul etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Somali halkına destekleri için teşekkür ederek, "Türkiye'deki felaketten Somali halkının birleştiğinde her şeyi yapabileceğini öğrendik." dedi.

Ülkedeki çok sayıda iş insanı, vakıf ve dernek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı.