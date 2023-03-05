Yangın, bir milyondan fazla Arakanlı mültecinin yaşadığı sınır bölgesi olan Cox's Bazar'daki Kamp 11'de çıktı.

Polis müfettişi Rafiqul Islam, zararın boyutlarını henüz tahmin edemediklerini, herhangi bir can kaybı bilgisi gelmediğini ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yerel bir polis yetkilisi de yangının sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.

Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında daha önce de yangınlar çıkmıştı.