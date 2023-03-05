Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 15:37Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Bangladeş'teki mülteci kampında yangın
[Fotograf: Reuters]
Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında çok sayıda ev zarar gördü.
Yangın, bir milyondan fazla Arakanlı mültecinin yaşadığı sınır bölgesi olan Cox's Bazar'daki Kamp 11'de çıktı.
Polis müfettişi Rafiqul Islam, zararın boyutlarını henüz tahmin edemediklerini, herhangi bir can kaybı bilgisi gelmediğini ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Yerel bir polis yetkilisi de yangının sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.
Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında daha önce de yangınlar çıkmıştı.
Etiketler: Arakan Müslümanları
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