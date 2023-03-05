Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri, yaklaşık 1,5 ay önce istifa eden Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah'ı bir kez daha hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Kuveyt medyası 23 Ocak'ta Sabah başbakanlığındaki hükümetin istifa ettiğini duyurmuştu.

Hükümetin, parlamentoyla yaşanan siyasi krizdeki tutumunu sürdürdüğü ve "popülist" olarak nitelendirdiği kanun tekliflerine yönelik herhangi bir taahhütte bulunmayı reddettiği kaydedilmişti.

Ülkede yasama ve yürütme organları arasındaki kriz, 10 Ocak'ta başlamıştı. Hükümet üyeleri, "vatandaşların kredi borçlarının düşürülmesiyle" ilgili kanun teklifini reddederek Meclis oturumundan çekilmişti.

Resmi olmayan kaynaklara göre yaklaşık 500 bin Kuveytliyi ilgilendiren önerinin adalet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunan hükümet tarafı, "maddi külfet getiren kanun tekliflerine ilişkin raporların görüşülmek üzere komisyonlara iletilmesi ve anayasaya uygun ve uzlaşıya dayalı çözümlere ulaşılması" talebinde bulunmuştu.