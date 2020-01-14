Belucistan eyaletinde pazar gününden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, çöken çatıların altında kalan kişilerin yaşamını yitirdiği, yolların ve havalimanının da kapandığı açıklandı.

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir ile Sindh ve Pencap eyaletlerinde ise yoğun yağışlar su baskınlarına neden oldu.

Keşmir'de 15 kişi su baskınlarında hayatını kaybetti, Sindh eyaletinde 1, Pencap'ta ise 3 kişi öldü.

500 kişi asker tarafından kurtarıldı

Kapanan yollarda mahsur kalan 500 kişi askerler tarafından kurtarılırken bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Ülkenin en önemli turizm noktalarından olan Gilgit-Baltistan eyaleti de son 50 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu.

Kaynak: AA, TRT Haber

