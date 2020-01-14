Dünya
Filipinler'deki Taal Yanardağı hala aktif: 30 bin kişi tahliye edildi14 Ocak 2020 Salı 10:42 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 10:50
Başkent Manila yakınlarında yer alan ve pazar günü patlayan Taal Yanardağı, bölgeyi tehdit etmeyi sürdürüyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü Başkanı Renato Solidum, Batangas eyaletinde yer alan yanardağdaki aktivitenin devam etmesinin beklendiğini söyledi.
Solidum, yanardağ civarındaki yerleşim yerlerinden 30 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Yanardağ yakınındaki kent ve kasabalarda okullarda eğitime ara verildi.
Manila Uluslararası Havalimanı'ndaki iç ve dış hat uçuşları da patlama nedeniyle geçici süreliğine ertelenmiş, 240 uçuş iptal edilmişti.
Kaynak: AA
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