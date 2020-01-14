Trudeau, "Son dönemde bölgede gerilim artmasaydı, o Kanadalılar şu anda evlerinde aileleriyle olurlardı. Çatışma ve savaştaysanız bu olan bir şey. Yükünü masumlar çekiyor." dedi.

Böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmamasının temin edilmesini istediklerini söyleyen Trudeau, bu isteğe, İran yönetimi tarafından çok dikkatlice kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Ukrayna'ya gitmek üzere Tahran'dan havalanan yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra İran'a ait hava savunma sistemi düşürülmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşı bulunduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA