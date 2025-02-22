Kanadalılar ABD'ye karşı birleşiyor

En son ABD ve Kanada arasında oynanan hokey maçında ortaya çıkan görüntüler ve akabinde sosyal medyada yapılan yorumlar, ABD Başkanı Donald Trump'a tepkileri görünür hale getirdi.

Kanada'nın muhalefet partisi Muhafazakar Partinin Başkanı Pierre Poilievre, dün gece ABD ile oynanan hokey maçını Kanada'nın kazanmasının ardından sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada'nın oyunu. Kanada'nın efsanesi. Gerçek Kuzey, güçlü, özgür ve altın." ifadesini kullandı.

Poilievre'nin paylaşımına Kanadalılardan yoğun destek gelirken, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Kanada'da sembol olan Kanada kazının, ABD'nin sembolü beyaz başlı kartalı ayakları altına aldığı yapay zeka yapımı görsellerin paylaşılması dikkati çekti.

Trump destekçileri ise sosyal medyada, Kanada'nın hokey oyunundan başka gurur duyacağı bir özelliği olmadığını savunarak, Trump'ın savını yineledi.

ABD ile oynanan hokey maçı milli birlik gösterisine dönüşmüştü

Dün gece oynanan hokey maçında, Trump'ın Kanada'dan "51. eyalet" olarak söz etmesine tepkiler sahaya yansımış, maç öncesi Kanada Milli Marşı'nı seslendiren şarkıcı Chantal Kreviazuk, marşta vatan sevgisinden söz edilen mısrada "hepimizin" ifadesini "yalnızca bizim" şeklinde değiştirmişti.

Kreviazuk'un halka ilişkiler danışmanı bu değişimin sebebinin Trump'ın Kanada'ya yönelik açıklamaları olduğunu belirtirken, Kreviazuk da "Egemen bir ulus, kendini tiranlığa ve faşizme karşı savunmak zorunda kalmamalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kanada'nın 3-2 galip geldiği maç sonrası Kanada Başbakanı Justin Trudeau da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın söylemlerine göndermede bulunarak, "Ülkemizi alamazsınız, maçımızı da." ifadesini kullanmıştı.

Kanada medyasına göre, Trump'ın ülkeye yönelik "51. eyaletimiz olacak" söylemi nedeniyle Kanada'da vatanseverlik yükselişe geçmiş, geçen hafta ülkede kutlanan "Bayrak Günü" tatili için satılan Kanada bayrağı sayısı geçen yıla kıyasla iki kat artmıştı.

Trump'ın yüzde 25 vergi tehdidine karşı Kanada'da üretilen ürünleri satın almaya teşvik amacıyla sosyal medyada oluşturulan gruplara milyonlarca kişinin üye olduğu görülmüştü.

"ABD'nin 51. eyaleti"

ABD Başkanı Trump, yemin edip Beyaz Saray'a çıkmadan önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trudeau'nun 6 Ocak'ta "siyasi iç çekişmeler" nedeniyle partisinin yeni liderinin belirlenmesinin ardından görevlerinden istifa edeceğini açıklaması üzerine Trump, ABD'nin Kanada'nın ayakta kalması için ticaret açıklarını daha fazla kaldıramayacağını, Trudeau'nun istifa kararını bu sebeple aldığını öne sürmüştü.

Trump, Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuş, daha sonra Meksika ve Kanada'ya getireceği gümrük vergilerini 1 ay süreyle ertelemişti.