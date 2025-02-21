Gazze'de çadırları su altında kalan Filistinliler geceyi dışarıda geçirdi

İsrail ordusunun 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarında evleri yıkılan binlerce Filistinli aile, Tel Aviv yönetiminin bölgeye konteyner ev girişine izin vermemesi nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşamaya mahkum edilmiş durumda.

Bölgede son birkaç gündür etkisini artıran şiddetli yağış ve fırtına yüzlerce çadırı sular altında bırakırken aralarında çok sayıda çocuk ve yaşlının olduğu yüzlerce aile sokakta kaldı.

Çadırlarda bulunan yatak, gıda ve giysiler de çamur içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

Filistinli ailelerin çoğu geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

"Çocuklar soğuktan tir tir titriyor"

Çadırı su altında kalan 6 çocuk annesi Dua Kuheyl, "Gazze Şeridi'nde her yağış sonrası su altında kalıyoruz, ısınma imkanı olmadığı için soğukta kalan çocuklar tir tir titriyor." dedi.

Kuheyl, çadırı basan su nedeniyle tüm eşyalarının da çamur içinde kaldığını söyledi.

Çocuklarına giydirecek kuru giysi bulamıyor

Filistinli anne, havanın yağışlı ve dondurucu derecede soğuk olduğunu, kuru giysi bulamadığı için çocuklarının ıslak giysilerle kaldığını dile getirdi.

Kuheyl, her yağış sırasında olduğu gibi yine çocuklarının hastalandığını ve hala öksürdüklerini anlattı.

Çadırların kurulduğu zeminin toprak olduğunu ve ıslandıkça hastalıklara yol açtığını dile getiren Filistinli anne, çocuklarını hastalıklardan korumak için çabaladığı ancak imkansızlıkların hakim olduğu Gazze'de kış şartlarında bunun mümkün olmadığını vurguladı.

Yüzlerce çadır sular altındaydı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, son 2 günde şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce çadırın su altında kaldığını belirtti.

Halktan yoğun şekilde yardım talepleri geldiğini aktaran Basal, "Sağanak ve şiddetli soğuk nedeniyle halktan yardım talepleri geliyor, giysi ve battaniye istiyorlar ancak şartlar gerçekten çok zor." dedi.

Toprak zemin üzerine kurulan çadırların su altında kalmasının oldukça zor bir durum yarattığına işaret eden Basal, çadırlardaki tüm eşyaların çamur içinde kaldığını ve onları taşımaya çalışan ailelerin büyük zorluk yaşadığını dile getirdi.

Basal, "İnsani krizin yaşandığı Gazze'de sıcaklıkların düştüğü günlerde çadır hayatı, insan yapısının kaldıramayacağı bir düzeye çıkıyor." dedi.

Isıtıcının bulunmadığı çadırlarda çocuk ve yaşlılar donma tehlikesiyle karşı karşıya

Meteorolog Leys el-Alami, ısıtıcının bulunmadığı çadırlarda özellikle çocuk ve yaşlıların donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistinlilerin ısınma imkanından mahrum olduğuna dikkati çeken Alami, "Evleri yıkılmayan Filistinliler dahi dondurucu soğuktan etkileniyor, çadırlarda yaşayanların durumu ise çok daha kötü." şeklinde konuştu.

Acil giysi ve battaniye ihtiyacı var

Alami, çadırlarda kalan Filistinli ailelerin üstlerini örtecek yeterli sayıda battaniye dahi bulamadığını vurguladı.

Gazze'de dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yüzlerce çadırın su altında kaldığını, binlerce Filistinlinin mağdur olduğunu dile getiren Alami, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bu şartlarda Gazze'deki Filistinlilerin en büyük derdi giysi ve battaniye bulmak."

Gazze'de 1,5 milyon kişi evsiz kaldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 1,5 milyon kişi evlerinin İsrail saldırılarında yıkılması nedeniyle evsiz kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, taahhütlerine rağmen Gazze'ye konteyner ev girişini engelliyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne barınma amaçlı konteyner ev girişine izin verilmediği bildirilmişti.

Bu sabah Gazze Şeridi'ne sadece 12 konteyner evin uluslararası kuruluşların kullanımı için giriş yaptığı, bunların barınma amaçlı olmadığı kaydedilmişti.

İsrail'in anlaşmanın "insani protokolünün hükümlerini" yerine getirmekten kaçındığı vurgulanırken, Gazze'de evlerini kaybeden halk için en az 60 bin konteyner ev ve 200 bin çadıra ihtiyaç olduğu aktarılmıştı.