Açık -5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.02.2025 22:36

Gazze'de çadırları su altında kalan Filistinliler geceyi dışarıda geçirdi

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu evlerini kaybederek çadırlara sığınan Filistinliler, şiddetli yağış ve dondurucu soğukta zorlu kış şartlarıyla baş etmeye çalışıyor.

Gazze'de çadırları su altında kalan Filistinliler geceyi dışarıda geçirdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail ordusunun 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarında evleri yıkılan binlerce Filistinli aile, Tel Aviv yönetiminin bölgeye konteyner ev girişine izin vermemesi nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşamaya mahkum edilmiş durumda.

Bölgede son birkaç gündür etkisini artıran şiddetli yağış ve fırtına yüzlerce çadırı sular altında bırakırken aralarında çok sayıda çocuk ve yaşlının olduğu yüzlerce aile sokakta kaldı.

Çadırlarda bulunan yatak, gıda ve giysiler de çamur içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

Filistinli ailelerin çoğu geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

"Çocuklar soğuktan tir tir titriyor"

Çadırı su altında kalan 6 çocuk annesi Dua Kuheyl, "Gazze Şeridi'nde her yağış sonrası su altında kalıyoruz, ısınma imkanı olmadığı için soğukta kalan çocuklar tir tir titriyor." dedi.

Kuheyl, çadırı basan su nedeniyle tüm eşyalarının da çamur içinde kaldığını söyledi.

Çocuklarına giydirecek kuru giysi bulamıyor

Filistinli anne, havanın yağışlı ve dondurucu derecede soğuk olduğunu, kuru giysi bulamadığı için çocuklarının ıslak giysilerle kaldığını dile getirdi.

Kuheyl, her yağış sırasında olduğu gibi yine çocuklarının hastalandığını ve hala öksürdüklerini anlattı.

Çadırların kurulduğu zeminin toprak olduğunu ve ıslandıkça hastalıklara yol açtığını dile getiren Filistinli anne, çocuklarını hastalıklardan korumak için çabaladığı ancak imkansızlıkların hakim olduğu Gazze'de kış şartlarında bunun mümkün olmadığını vurguladı.

Yüzlerce çadır sular altındaydı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, son 2 günde şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce çadırın su altında kaldığını belirtti.

Halktan yoğun şekilde yardım talepleri geldiğini aktaran Basal, "Sağanak ve şiddetli soğuk nedeniyle halktan yardım talepleri geliyor, giysi ve battaniye istiyorlar ancak şartlar gerçekten çok zor." dedi.

Toprak zemin üzerine kurulan çadırların su altında kalmasının oldukça zor bir durum yarattığına işaret eden Basal, çadırlardaki tüm eşyaların çamur içinde kaldığını ve onları taşımaya çalışan ailelerin büyük zorluk yaşadığını dile getirdi.

Basal, "İnsani krizin yaşandığı Gazze'de sıcaklıkların düştüğü günlerde çadır hayatı, insan yapısının kaldıramayacağı bir düzeye çıkıyor." dedi.

Isıtıcının bulunmadığı çadırlarda çocuk ve yaşlılar donma tehlikesiyle karşı karşıya

Meteorolog Leys el-Alami, ısıtıcının bulunmadığı çadırlarda özellikle çocuk ve yaşlıların donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistinlilerin ısınma imkanından mahrum olduğuna dikkati çeken Alami, "Evleri yıkılmayan Filistinliler dahi dondurucu soğuktan etkileniyor, çadırlarda yaşayanların durumu ise çok daha kötü." şeklinde konuştu.

Acil giysi ve battaniye ihtiyacı var

Alami, çadırlarda kalan Filistinli ailelerin üstlerini örtecek yeterli sayıda battaniye dahi bulamadığını vurguladı.

Gazze'de dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yüzlerce çadırın su altında kaldığını, binlerce Filistinlinin mağdur olduğunu dile getiren Alami, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bu şartlarda Gazze'deki Filistinlilerin en büyük derdi giysi ve battaniye bulmak."

Gazze'de 1,5 milyon kişi evsiz kaldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 1,5 milyon kişi evlerinin İsrail saldırılarında yıkılması nedeniyle evsiz kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, taahhütlerine rağmen Gazze'ye konteyner ev girişini engelliyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne barınma amaçlı konteyner ev girişine izin verilmediği bildirilmişti.

Bu sabah Gazze Şeridi'ne sadece 12 konteyner evin uluslararası kuruluşların kullanımı için giriş yaptığı, bunların barınma amaçlı olmadığı kaydedilmişti.

İsrail'in anlaşmanın "insani protokolünün hükümlerini" yerine getirmekten kaçındığı vurgulanırken, Gazze'de evlerini kaybeden halk için en az 60 bin konteyner ev ve 200 bin çadıra ihtiyaç olduğu aktarılmıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
AB Suriye'ye yönelik bazı sektörel yaptırımları kaldırmayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
Kastamonu'da kar nedeniyle bazı yollar tır ve çekici geçişine kapatıldı
22:39
Bakan Fidan, Güney Afrika'da Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etti
22:58
SPK, pay piyasalarında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattı
22:35
AB Suriye'ye yönelik bazı sektörel yaptırımları kaldırmayı planlıyor
22:02
Rusya: NATO, Ukrayna ile ilgili barış müzakere sürecini engellemeye çalışıyor
21:31
Trump: Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum
Katar ve Mısır’ın işbirliğiyle Gazze’ye konteyner evler ve iş makineleri gönderildi
Katar ve Mısır’ın işbirliğiyle Gazze’ye konteyner evler ve iş makineleri gönderildi
FOTO FOKUS
Müdürün anonsuyla bahçeye çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı
Müdürün anonsuyla bahçeye çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ