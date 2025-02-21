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Dünya
AA 21.02.2025 22:01

Rusya: NATO, Ukrayna ile ilgili barış müzakere sürecini engellemeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ukrayna meselesine dair barış müzakere sürecini engellemeye çalıştığını belirterek, "Bazı NATO üyeleri, Rutte'nin yaklaşımını paylaşmıyor ve Ukrayna'yı silahlandırmak için para harcamaya devam etme niyetinde değil." dedi.

Rusya: NATO, Ukrayna ile ilgili barış müzakere sürecini engellemeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, G20 toplantısının sonuçlarından memnun olduklarını kaydederek, "Batı'nın G20 gündemini Ukraynalaştırma girişimleri başarısız oldu." ifadesini kullandı.

İhtiyacı olan ülkelere desteğin sağlanmasının önemine işaret eden Lavrov, Ukrayna'ya yüzlerce milyar dolarlık askeri destek sağlandığını belirtti. Lavrov, "Bunlar, dünyada, özellikle de Afrika'da hayati kalkınma yardım programlarına harcanabilirdi." dedi.

"Rutte, görevini kötüye kullanıyor"

Lavrov, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Rusya ve ABD heyetleri arasındaki istişarelere yönelik yaklaşımına dair ise şunları kaydetti:

"Rutte, tüm ittifak üyelerinin fikir birliğini yansıtması gereken memur gibi değil, güçlü bir devletin başkanıymış gibi hareket ediyor. O, NATO ülkelerini ziyaret ederek, Rusya'nın çıkar sağlamaması için barış müzakerelerini engelleme talebinde bulunuyor. Elimizdeki bilgilere göre, Rutte, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e müzakerelere kadar dik durması, zayıflık göstermemesi, pozisyonunu yumuşatmaması gerektiğini söylüyor."

Sergey Lavrov, "Rutte'nin görevini kötüye kullandığını" söyleyerek "Ancak bazı NATO üyeleri, Rutte'nin yaklaşımını paylaşmıyor ve Ukrayna'yı silahlandırmak için para harcamaya devam etme niyetinde değil." ifadesini kullandı.

Rusya'nın dost ülkelerinden meslektaşlarının Rusya-ABD istişarelerini olumlu karşıladığını dile getiren Lavrov, "Bu, Rusya ve Batı arasındaki anlaşmazlıkların sona erdiği anlamına gelmiyor. İstişarelerin başlaması, kendi başına normal sürece dönüş. Bunu herkes kabul ediyor ve memnuniyetle karşılıyor." diye konuştu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Ukrayna ile ilgili Rusya'ya yönelik karar tasarısının hazırlık sürecine katılmamasıyla ilgili soruyu cevaplayan Lavrov, "Bu, (ABD Başkanı) Donald Trump yönetiminin politikalarının özünü oluşturan pragmatizmi ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinde ne tür konular alınabilir?" sorusuna "Konular üzerinde çalışıyoruz. Gizlilik, herhangi bir diplomatik hazırlık sürecinin ayrılmaz parçası." yanıtını verdi.

"Yaptırımların kaldırılması, ABD ile istişarelerde dile getirilmiyor"

Batı'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çeken Lavrov, bunların kaldırılmasını, ABD ile Ukrayna meselesinin çözümüne dair istişarelerde dile getirmediklerini kaydetti.

Bakan Lavrov, Batılı şirketlerin Rusya'ya dönme ihtimaline ilişkin ise "Bu şirketlerin ancak Rus ekonomisine risk yaratmayacak sektörlere girmesine izin verilebilir." ifadesini kullandı.

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