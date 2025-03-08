Kanada'dan Trump'ın gümrük tarifelerinden etkilenen işletmelere yardım duyurusu

Kanada hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen mallara getirdiği tarifenin yürürlüğe girmesine ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Tarifelerden etkilenen işletmelere, ABD dışında yeni pazarlar bulmalarına destek olmak amacıyla 2 yıl boyunca 5 milyar dolarlık yardım sağlanacağı belirtilen açıklamada, ayrıca 1 milyar dolar değerindeki ek yardımın tarımı desteklemek için çiftçilere, 500 milyon dolarlık kredi yardımının ise tarifelerden doğrudan etkilenen firmalar ile işletmelerin tedarik zincirindeki şirketlere sağlanacağı bildirildi.

Kanada Ekonomi Bakanı Dominic LeBlanc, bu önlemin ülkenin ekonomik istikrarını sağlamaya yönelik alındığını aktararak, ABD'nin "haksız yere" uyguladığı tarifelere karşılık Kanadalı işletmeleri ve çalışanları desteklemekte kararlı olduklarını kaydetti.