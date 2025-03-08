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Dünya
AA 08.03.2025 13:37

Kanada'dan Trump'ın gümrük tarifelerinden etkilenen işletmelere yardım duyurusu

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeden ithal edilen mallara getirdiği yüzde 25 ek gümrük tarifesinden etkilenen şirketler, işletmeler ve vatandaşlara 6 milyar dolardan fazla yardımda bulunacağını açıkladı.

Kanada'dan Trump'ın gümrük tarifelerinden etkilenen işletmelere yardım duyurusu
[Fotograf: Reuters]

Kanada hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen mallara getirdiği tarifenin yürürlüğe girmesine ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Tarifelerden etkilenen işletmelere, ABD dışında yeni pazarlar bulmalarına destek olmak amacıyla 2 yıl boyunca 5 milyar dolarlık yardım sağlanacağı belirtilen açıklamada, ayrıca 1 milyar dolar değerindeki ek yardımın tarımı desteklemek için çiftçilere, 500 milyon dolarlık kredi yardımının ise tarifelerden doğrudan etkilenen firmalar ile işletmelerin tedarik zincirindeki şirketlere sağlanacağı bildirildi.

Kanada Ekonomi Bakanı Dominic LeBlanc, bu önlemin ülkenin ekonomik istikrarını sağlamaya yönelik alındığını aktararak, ABD'nin "haksız yere" uyguladığı tarifelere karşılık Kanadalı işletmeleri ve çalışanları desteklemekte kararlı olduklarını kaydetti.

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