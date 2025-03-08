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Dünya
Reuters 08.03.2025 09:42

Kanada'da silahlı saldırı:12 yaralı

Kanada'nın Toronto şehrinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.

Kanada'da silahlı saldırı:12 yaralı

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