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Dünya
AA 08.03.2025 13:17

Trump, başkent Vaşington'da evsizlerin çadırlarına "çirkin" dedi, çadırlar kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Vaşington'da evsizlerin çadırlarına "çirkin" dedi, hepsinin kaldırılmasını istedi. Kentin sokaklarındaki çadırlar teker teker kaldırıldı.

Trump, başkent Vaşington'da evsizlerin çadırlarına "çirkin" dedi, çadırlar kaldırıldı
[Fotograf: AA]

ABD Başkanı Donald Trump "çirkin" değerlendirmesinde bulundu, başkent Vaşintgton'da belediye yetkilileri harekete geçti. Kentin dört bir yanında evsizlerin çadırları birer birer kaldırıldı. Polisler sokakları taradı.Evsizlere ait çadırlar söküldü, parçaları önce konteynırlara ardından çöp arabalarına atıldı.

ABD Başkanı Trump, Vaşington Belediye Başkanı Muriel Bowser'a hafta içinde gönderdiği mesajında, evsizlerin çadırlarının çirkin göründüğünü ifade etmiş, Bowser'a önlem alması uyarısında bulunmuştu.
 

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