Avrupa Birliği'nde 150 milyar avroluk ek savunma bütçesini kimin kullanacağı tartışılıyor

Avrupa Birliği'nde ek savunma bütçesi ile ilgili tartışma çıktı.



İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, önceki gün yapılan zirvede Almanya, birlik dışındaki ülkelerin önemine dikkati çekti.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Türkiye, İngiltere, Norveç ve İsviçre ile yakın çalışmalıyız" dedi.



150 milyar avroluk savunma fonundan bu ülkelerin de yararlanmasını istedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu fikre karşı çıktı.



Ancak Fransa'nın muhalefetine rağmen, birlik dışındaki ülkelerin bütçeyi kullanması kararının çıkabileceği yorumu yapılıyor.



Avrupa'da savaş hazırlıklarını en çok hızlandıran ülkelerden Polonya, yeni bir kararın eşiğinde...



Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkedeki tüm erkeklere askeri eğitim vermeyi planlaladıklarını duyurdu.



Brüksel'in adımlarına Moskova'dan tepki geldi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AB tehlikeli jeopolitik oyunlar oynamaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.



Bu gelişmeler yaşanırken, İngiliz The Telegraph gazetesinin iddiası dikkat çekti.



İddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'daki 35 bin Amerikan askerini çekmeyi planlıyor.



Trump'ın bu askerleri Macaristan'da konuşlandıracağı öne sürülüyor.



