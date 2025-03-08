Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.03.2025 13:05

Avrupa Birliği'nde 150 milyar avroluk ek savunma bütçesini kimin kullanacağı tartışılıyor

İngiliz medyasında yer alan iddiaya göre, Almanya Başbakanı, fondan AB'ye üye olmayan ülkelerin yararlanmasını istedi, "Türkiye ve İngiltere gibi ülkeler ile yakın çalışmalıyız" dedi. Fransa ise karşı çıktı.

Avrupa Birliği'nde 150 milyar avroluk ek savunma bütçesini kimin kullanacağı tartışılıyor
[Fotograf: AA]

 Avrupa Birliği'nde ek savunma bütçesi ile ilgili tartışma çıktı.


İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, önceki gün yapılan zirvede Almanya, birlik dışındaki ülkelerin önemine dikkati çekti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Türkiye, İngiltere, Norveç ve İsviçre ile yakın çalışmalıyız" dedi.

150 milyar avroluk savunma fonundan bu ülkelerin de yararlanmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu fikre karşı çıktı.

Ancak Fransa'nın muhalefetine rağmen, birlik dışındaki ülkelerin bütçeyi kullanması kararının çıkabileceği yorumu yapılıyor.

Avrupa'da savaş hazırlıklarını en çok hızlandıran ülkelerden Polonya, yeni bir kararın eşiğinde...

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkedeki tüm erkeklere askeri eğitim vermeyi planlaladıklarını duyurdu.

Brüksel'in adımlarına Moskova'dan tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AB tehlikeli jeopolitik oyunlar oynamaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmeler yaşanırken, İngiliz The Telegraph gazetesinin iddiası dikkat çekti.

İddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'daki 35 bin Amerikan askerini çekmeyi planlıyor.

Trump'ın bu askerleri Macaristan'da konuşlandıracağı öne sürülüyor.

 

ETİKETLER
Avrupa Birliği Bütçe
Sıradaki Haber
Kanada'da silahlı saldırı:12 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
Antarktika'dan Dünya Kadınlar Günü mesajları
14:09
South Carolina'da bir kişi, 15 yıl sonra ABD'de kurşuna dizilerek idam edilen ilk mahkum oldu
14:02
Ramazan'da fetva hattına yoğun ilgi
13:58
Cansız bedenleri bulunan Hackman ile eşinin, bir hafta arayla öldükleri ortaya çıktı
13:53
Afyonkarahisar'da işçi taşıyan servisle otomobil çarpıştı: 16 yaralı
13:45
Otonom ve yapay zeka teknolojilerinde 5G dönemi başlayacak
Hollanda’da Gazze ve Filistin’e destek amaçlı sokak iftarı
Hollanda’da Gazze ve Filistin’e destek amaçlı sokak iftarı
FOTO FOKUS
Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu
Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ