Kanada'dan kuraklığın etkisi altındaki Afrika Boynuzu'na 58,1 milyon dolar ek destek

Hükümetten yapılan açıklamada, Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan'ın kuraklıktan etkilenen Etiyopya ve Somali'deki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için cinsiyete duyarlı ek yardım yapacaklarını söylediği bildirildi.

Afrika Boynuzu'nun iki yıldan uzun süredir ortalamanın altında yağış aldığına dikkat çekilen açıklamada, "bölgenin şimdiye kadar kaydedilen en kötü kuraklığı yaşadığı" vurgulandı.

Açıklamada, yağmur yağan bölgelerde de kuraklık nedeniyle toprağın suyu ememediği ve sel baskınlarına yol açtığı aktarılarak, "Mevcut veriler, Etiyopya, Kenya ve Somali'de en az 43 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

58,1 milyon dolar ek yardımın, ihtiyacı olanlara ulaştırılabilmesi için gerekli Birleşmiş Milletler kuruluşlarına, Uluslararası Kızıl Haç Komitesine (ICRC) ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edileceği belirtilen açıklamada, böylelikle Kanada'nın Afrika Boynuzu'nda yaşanan krizi hafifletmek için yaptığı yardımların 98 milyon doları geçtiği kaydedildi.

"Son 40 yılın en kötü kuraklığı" olarak nitelendirilmişti

"World Weather Attribution (WWA)" adlı iklim araştırma grubuna bağlı uluslararası iklim bilimcilerden oluşan ekip, artan sera gazı emisyonlarının Afrika Boynuzu'nda kuraklığı en az 100 kat daha fazla artırdığını tespit etmişti.

WWA tarafından yayımlanan analizde, Etiyopya, Kenya ve Somali'nin Ekim 2020'den bu yana arka arkaya 5 "başarısız" yağmur mevsimi geçirdiği belirtilirken, yardım kuruluşları ise bunu "Son 40 yılın en kötü kuraklığı" olarak nitelendirmişti.

Analizde, Afrika Boynuzu'nda yaklaşık 4,35 milyon kişinin, kuraklık nedeniyle ciddi şekilde insani yardıma muhtaç hale geldiği belirtilmişti.