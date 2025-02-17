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Dünya
İHA 17.02.2025 23:27

Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında ters döndü: 18 yaralı

Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında, ABD'li Delta Havayolları'na ait yolcu uçağı iniş sırasında ters döndü, 18 kişi yaralandı.

Kanada’daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı ters döndü.

Delta Air Lines’tan yapılan açıklamada, kazaya karışan Bombardier CRJ-900 tipi uçağın firmanın sahibi olduğu Endeavor Air tarafından işletildiği ve 4819 sefer sayılı Delta bağlantı uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine giden uçakta kaza sırasında 76 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 80 kişinin bulunduğu ve 18'inin yaralandığı aktarıldı.

Firmanın, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan diğer uçuşları kaza nedeniyle iptal edildi.

Kanada basını, olay sırasında bölgede fırtına olduğuna dikkati çekti. 

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