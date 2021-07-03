Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada’da yangın: 2 Müslüman aileden 7 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Chestermere kentinde bir evde çıkan yangında, 2 Müslüman aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kanada İslam Yüksek Konseyinden İmam Syed Soharwardy, aynı evde yaşayan iki Müslüman aileden 4’ü çocuk toplam 7 kişinin çıkan yangında öldüklerini açıkladı.
Yangında biri yetişkin ve dördü çocuk beş kişi kaçmayı başardı.
Ölenler arasında 38 yaşında bir kadın, 35 yaşında bir erkek, 12 yaşında bir erkek, 12 yaşında bir kız ve dört yaşında bir erkek çocuk bulunuyor.
Yangının nedeni araştırılıyor
Ailelerden birinin uzun süredir Calgary'de yaşadığı ve diğer ailenin de yakın zaman önce Ontario eyaletinden buraya taşındıkları ifade edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken itfaiye ekiplerinin halen yangın yerinde oldukları belirtildi.
Yangında hayatını kaybedenlerin isimleri ise henüz açıklanmadı.
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