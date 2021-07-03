Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 09:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de iki ayrı uçak kazası yaşandı, pilotların burnu bile kanamadı
ABD'de arızalanan eğitim uçağı, pilotun büyük başarısıyla paraşütle suya indirildi. Kazada can kaybı yaşanmadı. Hawaii adası açıklarında ise bir kargo uçağı motor arızası nedeniyle Pasifik Okyanusu'na düştü. Uçaktaki iki pilot kurtarıldı.
ABD'nin Florida eyaletinde bir eğitim uçağı Caloosahatchee Nehri üzerindeyken havada arızalandı.
Uçak, pilotun büyük başarısı ile paraşütle suya indirildi.
Uçakta bulunan iki kişinin burnu bile kanamadı.
Uçağın suya iniş anları ise saniye saniye görüntülendi.
Kargo uçağı Hawaii Adası açıklarında okyanusa düştü
Bir uçak kazası da Hawaii'de meydana geldi.
Transair firmasına ait kargo uçağının iki motoru kalkıştan kısa süre sonra arızalandı.
Boeing 737 tipi uçak piste geri dönmeye çalışırken okyanusa düştü.
ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı kazaya müdahale etti. 2 pilot kurtarıldı.
Pilotların kurtarılma görüntüleri Amerikan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD Uçak Kazası Sahil Güvenlik
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