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Dünya
AA 10.04.2023 06:08

Kanada’da namazdan çıkanların üzerine aracını süren saldırgan yakalandı

Kanada’nın Toronto kentinde, sabah namazından çıkanların üzerine aracını süren saldırgan gözaltına alındı.

Kanada’da namazdan çıkanların üzerine aracını süren saldırgan yakalandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

York Bölge Polisinden yapılan açıklamaya göre, olay, bölgenin en eski ve en büyük camisi olan Markham İslam Cemiyeti Camii'nin otoparkında gerçekleşti.

Sabah namazı saatlerinde camiye gelen 28 yaşındaki Sharan Karunakaran, caminin otoparkındaki Müslümanlardan birinin üzerine aracını sürdü.

Markham İslam Cemiyeti'nden yapılan açıklamada ise, Karunakaran'ın, aracıyla gerçekleştirdiği saldırıdan önce camiye girdiği, cemaate küfürler savurduğu ve Kur’an-ı Kerim'i yırtarak parçaladığı bilgisi verildi.

Cemiyetin açıklamasında, "Şahıs camiden çıktıktan sonra namazdan çıkanların üzerine aracını sürdü. Bu olaydan çok rahatsızız. Özellikle de London kentinde 2021 yılında 4 kişilik bir ailenin yaşamını yitirdiği araçlı terör saldırısının yıl dönümü yaklaşırken." denildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan, daha sonra bölge polisince yakalandı.

Karunakaran, tehdit etmek, saldırıda bulunmak ve tehlikeli araç kullanmak suçlarından 11 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Polis, saldırganın serbest bırakılmadığını, mahkeme tarihine kadar tutuklu kalacağını duyurdu.

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