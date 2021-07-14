Kanada'da Hamilton Polisinden yapılan açıklamaya göre, kentin Ancaster Meadowlands bölgesindeki bir otoparkta yürüyen anne ile kızın üzerine doğru bir araç gelmeye başladı.

Polisin açıklamasına göre sürücü, başörtülü olan anne ve kızına Müslüman toplumu hedef alan ırkçı hakaretler ve tehditler savurmaya başladı.

Saldırgan gözaltında

62 yaşındaki anne ve 26 yaşındaki kızı caddenin karşısına koşup çalıların arkasına saklandı. Polis, adamın onları aradığını ve bulduğunda öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Kadınlardan birinin çığlık atarak koşması üzerine olaya çevredekilerin müdahale ettiğini duyuran Hamilton Polisi, görgü tanıklarının verdiği bilgilerle saldırganı yakaladı.

40’lı yaşlardaki saldırgan, nefret suçu nedeniyle gözaltına alındı.

"Hükümet daha güçlü adımlar atmayı taahhüt etmeli"

Aile adına hazırlanan yazılı açıklamayı basına dağıtan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCCM, bu aşamada ailenin kimlik bilgilerinin açıklanmayacağını duyurdu.

Ailenin açıklamasında ise şu görüşlere yer verildi:

“Ailemize yapılan saldırıdan sonra sarsıldık ama kırılmadık. Açık konuşalım, bu kişi ailemizi terörize etmeye çalıştı. Bu kişi tehlikeli bir şekilde aile üyelerimize doğru aracını sürdü. Onlara küfürler etti. Onları ırkçı ve İslam düşmanlığı hakaretlerle lanetledi. Onları öldürmekle tehdit etti. Onları aracıyla kaçırmaya çalıştı. London kentindeki saldırının ışığında, bu ailemiz için inanılmaz derecede ürkütücü. Yeter artık. Hükümet daha güçlü adımlar atmayı taahhüt etmelidir. Ailemiz ciddi şekilde zarar görebilirdi ve bu olayların devam etmesine izin veremeyiz."

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 8 Haziran günü gerçekleşen terör saldırısında, aracını kaldırımda yürümekte olan Müslüman bir ailenin üzerine süren saldırgan, aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olurken, 9 yaşındaki bir erkek çocuk da ağır yaralamıştı.