Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bosna Hersek İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı Başkanı gözaltına alındı
Bosna Hersek'te 2015 yılından beri istihbarat şefi olan Osman Mehmedagiç, kara para aklama ve diploma sahteciliği suçlamasıyla gözaltına alındı.
Saraybosna polisi, Mehmedagiç’i sabah saatlerinde gözaltına aldı.
Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Ajansı Başkanı'na, görevi kötüye kullanma, diploma sahteciliği ve gayrimenkul alımı sürecinde para aklama suçlamaları yöneltildi.
Bosna Hersek Mahkemesi'nin kararıyla, Mehmedagiç’in sicil dosyası bu ay başında incelemeye alınmıştı.
Mehmedagiç'in avukatı ise, başlatılan süreçle, istihbarat ajansına zarar verilmeye çalışıldığını öne sürüyor.
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