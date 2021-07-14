Saraybosna polisi, Mehmedagiç’i sabah saatlerinde gözaltına aldı.



Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Ajansı Başkanı'na, görevi kötüye kullanma, diploma sahteciliği ve gayrimenkul alımı sürecinde para aklama suçlamaları yöneltildi.



Bosna Hersek Mahkemesi'nin kararıyla, Mehmedagiç’in sicil dosyası bu ay başında incelemeye alınmıştı.



Mehmedagiç'in avukatı ise, başlatılan süreçle, istihbarat ajansına zarar verilmeye çalışıldığını öne sürüyor.