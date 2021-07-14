Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, faşist Rum-Yunan ikilisinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesinin 47'nci, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 5. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "faşist darbeleri bir kez daha lanetlediğini" belirtti.

Tatar, Yunanistan'daki askeri cuntanın desteğiyle Enosis'i zamana yayarak gerçekleştirmeye çalışan Makarios yönetimine karşı gerçekleşen faşist darbenin hedefinin, Kıbrıs'ın hemen Yunanistan'a ilhakını sağlamak olduğunu hatırlattı.

"Barış Harekatı sonrasında Yunan cunta yönetimi yıkıldı"

Bu kanlı darbede yüzlerce Rum'un öldürüldüğünü, Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırı hazırlıklarının da yoğunlaştığını ve Enosis tehlikesinin kapıya dayandığını anımsatan Tatar, bu büyük tehlikenin farkında olan Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Barış Harekatı'yla bunu önlediğini, tüm Kıbrıs'a da barış ve huzuru getirdiğini vurguladı.

Tatar, "Barış Harekatı sonrasında Yunan cunta yönetimi yıkılırken, Yunanistan'a da demokrasi geldi. Yunan halkı da bunu Türkiye'ye borçludur" dedi.

"Darbe kalkışması Türk halkı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bastırıldı"

15 Temmuz'da gerçekleşen bir diğer faşist darbe girişiminin de Türkiye'yi esaret altına almak isteyen dış güçler tarafından desteklenen FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe kalkışması olduğuna değinen Tatar, şöyle devam etti:

"Ana vatan Türkiye'nin bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokrasiye karşı yapılan bu darbe kalkışması Türk halkı ve devletine bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bastırılırken, Kıbrıs Türk halkı ilk andan itibaren bu darbe kalkışmasının karşısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetinin yanında yer almıştır. 5'inci yıl dönümünde bu faşist darbe girişimini bir kez daha lanetlerken, darbeye karşı direnişte şehit düşenleri rahmetle anar, gazileri saygıyla selamlarım"