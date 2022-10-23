Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 05:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanada'da havalimanında bomba paniği
[Fotograf: Reuters]
Kanada'nın Toronto kentinde Billy Bishop Havaalanı bomba şüphesi üzerine uçuşlara kapatıldı. Yolcular tahliye edildi.
Kanada polisinden yapılan açıklamada, havaalanı içerisinde şüpheli bir paket tespit edildiği duyuruldu.
Havaalanı uçuşlara kapatılırken, yolcular tahliye edildi.
Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki 2 binanın da boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların kapatıldığı duyuruldu.
Olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Etiketler: Kanada
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