Kanada'da günlük vaka sayısı 5 bini aştı
Kanada'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bini geçti. Ölümlerde ise son bir haftada 506 artış yaşandı.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada ülke genelindeki pozitif COVID-19 vaka sayısı 35 bin 282 artarak 340 bin 718'e yükseldi. Bu artışa göre ülkedeki günlük vaka sayısı artışı ortalama 5 bin 40 oldu.
COVID-19 kaynaklı ölümlerde de son bir haftada 506 artış yaşandı. Bu rakamlarla 11 bin 74 olan COVID-19'dan ölü sayısı 11 bin 580’e çıktı.
Durumu kritik hastalar arttı
Sağlık kuruluşlarında durumu kritik olarak tanımlanan ve tedavi gören hasta sayısı da son bir haftada 5 bin 171 artarak 54 bin 846’ya yükseldi.
Bugüne dek sağlık kuruluşlarında 10 milyon 940 bin 659 kişiye COVID-19 testi uygulandı.
Salgının başlangıcından bu yana COVID-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da son bir haftada 28 bin 506 artışla 271 bin 541 oldu.
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