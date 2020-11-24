Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 bin 232 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs bulaşan kişi sayısı toplam 1 milyon 455 bin 22 oldu.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 798 bin 386'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 816'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 853 artışla 51 bin 306'ya çıktı. Ülkede günlük ölü sayısı, salgının ilk dalgasında görülen mart ayındaki seviyeye döndü.

İyileşenlerin sayısı 20 bin 837 artarak 605 bin 330 oldu.