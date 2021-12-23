Kanada Tabipler Birliği Dergisi'nin yayın organında bir skandala imza atıldı.

Başörtüsü üzerinden Müslümanlara hakaret edildi.

Doktor Şerif Emil imzalı yazıda başörtüsünün bir baskı aracı olarak kullanıldığı öne sürüldü, yine başörtüsü üzerinden çocukların istismar edildiği savunuldu.

Yazıya eyaletteki Müslümanlardan yoğun tepki geldi. Kanadalı Müslümanlar, Ulusal Konseyi açıklama yaptı.

Müslüman kadınlar hakkında çirkin ve İslam karşıtı yorumların bir tıp uzmanı tarafından yapılmış olmasını "dehşet verici" olarak değerlendirdi.

Konsey'in Quebec Eyalet Yöneticisi Lina El Bakir, Kanada Tabipler Birliğine çağrıda bulundu.

Yazının geri çekilmesini ve kamuoyundan özür dilenmesini talep etti.

Kanada'da Müslüman kadınlar sık sık başörtüsü konusunda sıkıntı yaşıyor.

Yakın zamanda da Quebec eyaletinde bir ilköğretim öğretmeni sınıfta başörtüsüyle ders verince yasa gereğince işinden olmuştu.