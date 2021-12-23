Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kabil'de patlama
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, pasaport ofisi yakınlarında patlama olduğu bildirildi.
Patlamanın, pasaport ofisinin kapısına yakın bir noktada gerçekleştiği açıklandı.
Can kaybı ya da maddi zarara ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken patlamanın nasıl meydana geldiği de henüz bilinmiyor.
Uzun süredir askıda olan pasaport işlemlerinin yeniden başlamasıyla Afganlar, ofisin önünde büyük kalabalık oluşturuyordu.
Etiketler: Afganistan Kabil
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