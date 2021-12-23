Oregon’da Tesla sahibi bir sürücü, Passenger Play'in nasıl kullanıldığını denedi.

Sürüş sırasında birkaç oyun oynayabilen sürücü, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) şikayette bulundu.

NHTSA, 2017'den günümüze kadar yapılan 580 bin Tesla Model 3, S ve X'i incelemeye başladı. Tesla henüz soruşturmayla ilgili açıklama yapmadı.

Araç içerisinde oyun oynamaya olanak tanıyor

“Passenger Play” adı verilen özellik kullanıcıların araç içi dokunmatik ekranlarında oyun oynamalarına olanak tanıyor.

Hareket halindeyken oynamanın "yalnızca yolcular için" olduğu konusunda uyaran Tesla, oyuna izin vermeden önce bunun onaylanmasını istiyor.

Oyun özelliği daha önce sadece araç park modundayken etkinleştiriliyordu.

Kaza riskini artırabilme ihtimali var

NHTSA, Aralık 2020'den beri mevcut olan Passenger Play'in sürücünün dikkatini dağıtabileceğini ve kaza riskini artırabileceği ihtimalini soruşturmaya dahil etti.

NHTSA, 2019'da 3 bin 142 trafik kazası sonucu ölümün dikkati dağılmış sürücüler yüzünden yaşandığını açıkladı.

2013 yılında yayınlanan yönergeler, araç içi cihazların sürücü tarafından "sürüş sırasında doğal olarak dikkat dağıtıcı ikincil görevleri gerçekleştirmek için" kullanılamayacak şekilde tasarlanmasını önermektedir.