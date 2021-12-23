Dün 75,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 75,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,98 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının iki hafta üst üste beklenenden fazla düşmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 4 milyon 700 bin varil (yüzde 1,1) azalarak yaklaşık 423 milyon 600 bin varil oldu. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 633 bin varil azalacağı yönündeydi.

Bu azalış, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına rağmen toparlanma trendini sürdürdüğü algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Öte yandan, dünya genelinde Omicron varyantının yayılmasıyla ülkelerin almaya başladığı tedbirler, fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Çin'de yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü Şensi eyaletinin merkezi Şian şehrinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Dün gece yarısından itibaren uygulanmaya başlayan tedbirler kapsamında, salgın kontrol ekipleri ve yaşamsal sektörlerde çalışanlar dışında tüm vatandaşların ikamet ettikleri bölgeden çıkabilmesi için izin alması gerekecek.

Belçika, Noel tatili döneminde vakaları düşük tutabilmek için mevcut uygulamaları sertleştirirken, ABD'de Omicron varyantının 50 eyalete yayıldığı bildirildi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmeye devam etmesi de dolar üzerinden belirlenen ham petrol fiyatlarının düşmesinde ve alımların artmasında etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,50 ile 75,59 dolar aralığının direnç, 75,37 ile 75,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.