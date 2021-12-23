Osaka Valisi Yoşimura Hirofumi, düzenlediği basın toplantısında, ülke dışına seyahat geçmişi bulunmayan aynı aileden 3 kişide Omicron varyantının saptandığını söyledi.

Vakaları "ülke içinde ilk" olarak niteleyen Vali Yoşimura, vaka izlerine yönelik yeterli bilginin bulunmadığını kaydetti.

Yoşimura, "yeni türün başka noktalarda da ortaya çıkabilme ihtimaline karşı" Ocak 2022 sonuna kadar eyalet içi salgın önlemlerinin artırılacağını söyledi.

Virüse yakalananlardan, yetişkin 2 kişinin halihazırda 2 doz aşılı olduğu, 10 yaş altı çocuğun ise semptom göstermesi sonrası hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Eyalette saptanan Omicron vakalarına yönelik, "ilk yurt içi kaynaklı yayılım" ifadesini kullanan Sağlık Bakanı Goto Hiroyuki, hükümetin tüm tedbirleri alacağını kaydetti.

Goto, bu vakaların, Omicron varyantına ait yeni vakaların "ülke geneli yayılım gösterdiğine yönelik henüz kanıt teşkil etmeyeceğini" sözlerine ekledi.

Hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyeti Üyesi Wakita Takaji, duruma ilişkin "Diğer ülkeler gibi Japonya da yeni türün vaka patlamasını her an yaşayabilir." dedi.

Japonya’da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 730 bin 983'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 396'ya yükseldi.

Ülke genelinde, 26 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.