Avustralya'da gelir desteği alınabilmesi amacıyla oluşturulan ve haftalık 25 saat çalışmayı zorunlu kılan "İşsizlik yardımı için çalışma" planı mahkemelik oldu.

Batı Avustralya'daki 10 topluluktan 680 kişiyi temsil eden bir grup, planın ayrımcılıkla mücadele yasalarını ihlal ettiğini söyleyerek dava açtı.

Yerel halkların kendilerini bir sosyal yardım ofisinde şahsen temsil etmeleri için gitmeleri gereken en yakın şehir merkezlerinin bin kilometre mesafede olduğuna dikkat çekildi.

Avustralya Ulusal Üniversitesi, söz konusu kişilerin ayrıca, şehirdekilerden 2 kat daha fazla çalışmak zorunda olduklarını ve 25 kat daha fazla cezaya çarptırıldığını tespit etti.

Hükümetin, Aborjin halkına 2 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1,4 milyon ABD doları) tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

Avustralya'daki bazı yerel topluluklar telefon, internet ve ulaşım hizmetlerine sınırlı erişime sahip. Birçoğu da bunun yanında dil, kültür, eğitim ve sağlık engelleriyle karşı karşıya.