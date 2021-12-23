Frankfurt Savcılığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kripto paralar, bir bankayla yapılan iş birliğiyle satıldı ve Hessen bölgesel yönetiminin hesaplarına aktarıldı.

Bankayla birlikte çalışan savcılık, "kripto varlıkları normal piyasaya geri kazandırmanın yasal olarak güvenli bir yolunu" bulduklarını ifade etti.

Savcı Jana Ringwald, operasyonda Bitcoin ile birlikte 9 farklı kripto paranın satışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Kripto paralar, uyuşturucu ticaretine karışan 3 kişinin hedef alındığı "geniş çaplı" bir operasyonda ele geçirilmişti.