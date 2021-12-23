Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), sitesinden yaptığı açıklamada, Yemen'de gıda desteği sağlanan 13 milyon kişiye verilen hizmetin devamı için gerekli fonların tükenmekte olduğu uyarısında bulundu.

Açıklamada, söz konusu finansman eksikliği nedeniyle ocak ayından itibaren 8 milyon Yemenliye verilen gıda desteğinin azaltılacağı; kıtlık seviyesine düşmek üzere olan 5 milyon Yemenliye ise tam gıda desteğine devam edileceği ifade edildi.

Bu kesintilerin, hayatta kalabilmek için WFP'nin gıda desteğine bağlı olan Yemenli aileler için olabilecek en kötü zamanda gerçekleştiği belirtildi.

WFP Kuzey Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Corinne Fleischer, "Gıda desteğini her azalttığımızda zaten açlık ve gıda güvensizliğinden mustarip çok fazla insanın açlıktan etkilenen milyonlarca kişinin arasına katılacağını biliyoruz" dedi.

Açıklamaya göre, ocak ayından itibaren uygulanması planlanan gıda kesintisiyle Yemenli aileler, asgari günlük gıda miktarının ancak yarısını alabilecek.