Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, ülkede seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANIE) Başkanı Muhammed Şerfi, düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı.

UKC'nin belediye meclislerinde 5 bin 978, vilayetlerde ise 471 sandalye alarak yarışı ilk sırada tamamladığını söyleyen Şerfi, ikinci sırada Demokratik Ulusal Birlik (RND) Partisinin belediye meclislerinde 4 bin 584 ve vilayetler genelindeyse 366 sandalye elde ettiğini belirtti.

Şerfi, Gelecek Cephesinin de yarışta üçüncü olduğunu, 262 belediyeyi kazanarak 3 bin 262 sandalyeye sahip olduğunu söyledi.

Belediyeler genelinde, İslami eğilimli iki parti dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. Cezayir Ulusal İnşa Hareketinin 142 belediyeyi kazanarak toplam 1848 sandalyeyle dördüncü, Barış Toplumu (MSP) Hareketinin 111 belediyeyi kazanarak toplam 1820 sandalyeyle beşinci sıraya yerleştiğini ifade etti.