Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 00:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Güney Afrika'da dolu yağışı: Araçlarda hasar oluştu
Güney Afrika'nın Pietermaritzburg kenti dolu fırtınasına teslim oldu. Dolu fırtınası nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal vilayetinin yönetim merkezi ve en büyük ikinci şehri Pietermaritzburg'da yoğun yağış etkili oldu.
Yağmur kısa sürede fırtınaya dönüşürken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Güney Afrika Meteoroloji Servisi'nin yayınladığı ikinci seviye hava durumu uyarısının ardından meydana gelen dolu fırtınası, araçlara da zarar verdi.
Etiketler: Güney Afrika Yağış
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