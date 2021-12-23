Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal vilayetinin yönetim merkezi ve en büyük ikinci şehri Pietermaritzburg'da yoğun yağış etkili oldu.

Yağmur kısa sürede fırtınaya dönüşürken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Güney Afrika Meteoroloji Servisi'nin yayınladığı ikinci seviye hava durumu uyarısının ardından meydana gelen dolu fırtınası, araçlara da zarar verdi.